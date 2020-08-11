انفجار مرفأ بيروت : ارتفاع حصيلة القتلى إلى 171 شخص و 1500 جريح

(المستقلة)… أعلنت وزارة الصحة اللبنانية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة قتلى انفجار بيروت ارتفعت إلى 171 قتيلا، فيما تراوح عدد المفقودين بين 30 و40 مفقودا.

وقال وزير الصحة العامة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حمد حسن خلال اجتماع مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية ريك برينن، إن حوالى 1500 جريح بحاجة لعلاجات دقيقة خاصة، علما أن 120 جريحا لا يزالون في العناية الفائقة.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي لوزارة الصحة العامة فى لبنان، أن حصيلة انفجار مرفأ بيروت بلغ 158 قتيلا وأكثر من 6000 جريح، مشيرا إلى أن عدد المفقودين بلغ 21 شخصا.(النهاية)