انفجار مخزن للزخيرة يهز قاعدة عسكرية في قبرص

(المستقلة)..قال مسؤول في الجزء الشمال الانفصالي في جزيرة قبرص، المدعوم من تركيا، الخميس، إن انفجارات هزت مستودع ذخيرة شمالي قبرص بعد حريق شب في منطقة عسكرية، مما أدى إلى تعرض بعض الأشخاص لإصابات طفيفة جراء الزجاج المتطاير.

وكتب وزير خارجية قبرص الشمالية، كورديت أوزيرساي، على صفحته على فيسبوك أن المنطقة أُغلقت مع استمرار الانفجارات في المنطقة العسكرية الواقعة شرقي كيرينيا، وهي بلدة تاريخية على الساحل الشمالي في منطقة يرتادها السياح.

وقال أوزيرساي: “للأسف شب حريق في مستودع ذخيرة في المنطقة العسكرية شرقي كيرينيا ووقعت سلسلة انفجارات”، مضيفا أن السلطات أمنت المنطقة وأن الشرطة طالبت المواطنين بالبقاء بعيدا.

وفي نفس السياق، قالت وزارة الدفاع التركية إنه تم إخماد الحريق وإنه لم يتضح بعد السبب الأولي للانفجار الذي وقع في نحو الساعة 1:30 صباحا (22:30 بتوقيت غرينتش). وأضافت أن فريق تحقيق بدأ عمله.

وأظهرت لقطات بثتها قناة (سي.إن.إن ترك) انفجارات ضخمة وأعمدة من الدخان تتصاعد في السماء فوق المنطقة.

وكانت تركيا غزت شمال قبرص في سبعينيات القرن الماضي ردا على عملية انقلاب دبرتها أثينا لأجل توحيد الجزيرة مع اليونان.

لكن قبرص الشمالية أعلنت أنها أصبحت دولة مستقلة في 15 تشرين الثاني/نوفمبر 1983، بينما لم تعترف بها سوى تركيا فقط.

المصدر: سكاي نيوز