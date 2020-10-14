انفجار قنبلة من مخلفات الحرب العالمية الثانية بالجيش البولندي

المستقلة..انفجرت، اليوم الأربعاء، قنبلة بريطانية من مخلفات الحرب العالمية الثانية، بينما كان يعمل على تفكيكها خبراء متفجرات من الجيش البولندي، شمال شرقي البلاد.

وكان طاقم من الغطاسين عثر على قنبلة بريطانية يبلغ وزنها تقريباً 5.4 طنّ في أيلول/سبتمبر 2019 في ممر مائي (قناة) مؤدٍ إلى مرفأ شيتسين، خلال ورشة عمل لزيادة عمق الممر.

وكانت السلطات أجلت نحو 750 شخصاً منذ تحديد مكان القنبلة الضخمة، على أطراف بحر البلطيق، تحديداً في منتجع سوينوتشي الذي كان مركزاً للقوات النازية خلال الحرب العالمية الثانية.

وحاول خبراء البحرية البولندية “حرق المتفجرات” التي تحتويها القنبلة عن بعد ولكن العملية باءت بالفشل، ما أدى إلى انفجار القنبلة.

وقال متحدث باسم البحرية البولندية إنه لم تسجل أية إصابات بما أن الخبراء الذي كانوا ينجزون المهمة كانوا على مسافة بعيدة من القنبلة.

المصدر: يورونيوز