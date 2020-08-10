انفجار قرب حدود العراقية – الكويتية يستهدف قاعدة أميركية + فيديو

وأضاف المصدر أن عناصر مجهولة قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى مكان على مقربة من القافلة.

وأضاف المصدر أن عناصر مجهولة قامت بتهريب عبوة ناسفة إلى مكان على مقربة من القافلة.

وقالت المصادر إن الانفجار على الحدود بين العراق والكويت نجم عن استهداف مجموعة مسلحة لقافلة تحمل عتادا للجيش الأميركي.

(المستقلة)… وقع انفجار ليل الثلاثاء قرب معبر على الحدود بين العراق والكويت، حسب ما أكدته مصادر أمنية لوكالة “رويترز”.

من جهته، قال مصدر أمني إن التفجير وقع قرب معبر جريشان بين العراق والكويت .

ولم يتضح على الفور ما إذا كان أي جنود أميركيين موجودين في القافلة أو ما إذا كان أي شخص قد أصيب في التفجير .

وأوضحت المصادر أنه يتم عادةً تحميل المركبات بانتظام بالمعدات العسكرية عند المعبر ويتم عادة تحميل أو تفريغ الحمولة قبل دخول العراق أو الخروج منه.

وينتشر نحو 5000 جندي أميركي في قواعد عسكرية بأرجاء العراق، ضمن التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش.

وتزايدت وتيرة الهجمات ضد الأميركيين منذ مقتل كل من قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، قاسم سليماني، والقيادي بهيئة الحشد الشعبي العراقية أبو مهدي المهندس، في غارة جوية أميركية ببغداد في 3 يناير/كانون الثاني الماضي. (النهاية)