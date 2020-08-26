انفجار عبوة ناسفة يستهدف قافلة برنامج الأغذية العالمي في نينوى

المستقلة .. انفجرت عبوةٌ ناسفةٌ محليةُ الصنع صباح اليوم الأربعاء بالقرب من برطلّة على طريق الموصل- أربيل بمحافظة نينوى.

وأدى الانفجار إلى إِضرارٍ بمركبةٍ مارةٍ تابعةٍ للأمم المتحدة. فيما أُصيب أحدُ موظفي برنامج الأغذية العالمي ونُقل إلى مستشفى في أربيل.

وشرعت السلطات المختصة بإجراء تحقيقٍ في الحادث.

وأدانت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة جينين هينيس-بلاسخارت بشدّةٍ الحادث الذي قالت إنه “يُعيق الجهود المبذولة لتقديم المساعدة التي تمسُّ الحاجةُ إليها للناس في العراق.”

وقالت نائبة الممثل الأممي الخاص/ المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق السيدة إيرينا فوياشكوفا-سوليورانو: “تعمل الجهات الفاعلة الإنسانية في كثير من الأحيان في مناطق خطرةٍ حيث يبذلون قصارى جهدهم للوصول إلى المحتاجين. وهذه الحادثة هي تذكيرٌ صارخٌ بالمخاطر التي يواجهونها كل يوم.”