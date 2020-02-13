انفجار عبوة ناسفة يؤدى الى سقوط 12 شخصا في خانقين

المستقلة/ كشف مصدر امني، اليوم الخميس، بأن هجوم ارهابي في خانقين ادى الى سقوط 12 شخصا بين جريح و قتيل .

وقال المصدر في حديث للمستقلة ، ان “عناصر ارهابية هاجمت مجموعة مواطنين وقوات امنية في اطراف قضاء خانقين، واثناء اخلاء المصابين انفجرت عبوة ناسفة ادت الى مقتل شخصين واصابة 12 اخرين بجروح”.

واضاف المصدر ان “قوة امنية اتخذت اجراءات مشددة تحسبا لاي طاريء، فيما تم نقل المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج والجثتين الى الطب العدلي”.