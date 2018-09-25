(المستقلة)… أفاد مصدر امني، الثلاثاء، باصابة ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة البنوك شمالي بغداد.

وقال المصدر في حديث لوكالة الصحافة المستقلة ، إن “عبوة ناسفة كانت موضوعة على جانب طريق قرب مسبح الصفا عند مدخل منطقة البنوك، شمالي بغداد، انفجرت، صباح اليوم، ما اسفر عن اصابة ثلاثة اشخاص بجروح خطيرة”.

واضاف المصدر، أن “قوة امنية فرضت طوقا على مكان الحادث، وفتحت تحقيقا في ملابساته”، مشيرا الى أن “سيارة اسعاف نقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج”.

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر احداث عنف تتمثل بهجمات مسلحة او تفجير عبوات ناسفة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن اعتقال العديد من الاشخاص المتورطين بتلك الاحداث.