انفجار عبوة ناسفة بالاسكندرية اثناء مرور مدير الامن

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

صرح مسئول مركز الإعلام الأمنى أنه صباح اليوم السبت إنفجرت عبوة ناسفة موضوعة أسفل إحدى السيارات على جانب الطريق بشارع المعسكر الرومانى بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بمديرية أمن الإسكندرية أثناء مرور اللواء مدير أمن الإسكندرية مستقلاً سيارته … أسفر ذلك عن إستشهاد أحد أفرد الشرطة وإصابة أربعة آخرين ، وحدوث تلفيات ببعض السيارات المتوقفة على جانبى الطريق .

على الفور إنتقلت القيادات الأمنية وقوات الحماية المدنية إلى محل الواقعة وجارى إستكمال الفحص للوقوف على ظروف وملابسات الواقعة .