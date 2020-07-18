انفجار الغام يحرق عشرات الدوانم في السليمانية

(المستقلة)… اعلنت مديرية شرطة الغابات والبيئة في محافظة السليمانية باقليم كوردستان ان انفجار الغام ومخلفات حربية ادت لاحتراق اكثر من 200 دونما من المراعي في حدود قضاء بينجوين في محافظة السليمانية.

وقالت المديرية في بيان لها اليوم السبت انه بسبب الالغام والاعتدة في حدود قريتي (احمد كلوان وكاني شابان) التابعتين لقضاء بينجوين نشب حريق واسع تسبب باحتراق اكثر من 200 دونم من المراعي والاعشاب والاشجار الطبيعية.

واشار البيان الى ان مفرزة من منتسبي شرطة غابات بينجوين وصل الى مكان الحريق وبالتعاون مع منظمة ملك واهالي المنطقة تمت السيطرة على النيران واطفاء الحريق.