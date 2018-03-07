انعقاد المباحثات الرسمية بين العراق وايران برئاسة العبادي وجهانغيري

(المستقلة)..عقدت المباحثات الرسمية بين الوفدين العراقي والايراني في بغداد برئاسة رئيس مجلس الدكتور حيدر العبادي والنائب الاول للرئيس الايراني اسحق جهانغيري.

ورحب العبادي بالوفد الايراني، مشيراً الى ان الاجتماعات والمباحثات تصب في مصلحة البلدين وتعزيز العلاقات المشتركة.

وقال العبادي “لدينا علاقات تأريخية متينة بين البلدين والشعبين ونسعى لتمتينها في المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية والتجارية والمجالات الاخرى، اضافة الى العمل على ازالة جميع المخلفات السابقة”.

واكد ان مجالات الاتفاق كبيرة والاشكالات صغيرة ومباحثاتنا مع الجانب الايراني فيها منفعة للشعبين والبلدين.

فيما بارك جهانغيري الانتصارات التي تحققت على عصابات داعش الارهابية، مشيداً بالانجازات الكبيرة التي تحققت في عهد الدكتور حيدر العبادي بتوحيد البلد والدور الكبير للعراق في المنطقة.

وقال ان “العراق بلد مهم وكبير وعلاقتنا به وطيدة وهناك مشتركات عديدة وهي على افضل حالاتها ومستوياتها، مؤكدا ان ايران ستقف الى جانب العراق في الإعمار والبناء”.

كما جرى خلال المباحثات طرح العديد من الملفات وفي جميع المجالات.