انعقاد المباحثات الرسمية بين العراق واليابان برئاسة العبادي و شينزو ابي

(المستقلة)..ترأس رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي ورئيس الوزراء الياباني شينزو ابي المباحثات الرسمية بين مسؤولي الحكومتين العراقية واليابانية.

وجدد رئيس الوزراء الياباني ترحيبه بزيارة العبادي، مشيرا الى ان العراق دولة مهمة في منطقة الشرق الاوسط ودوره كبير جدا في محاربة الارهاب وحقق انتصارا كبيرا .

وقال شينزو ابي “هناك نتائج مثمرة لاجتماعات اليوم وسنواصل دعمنا للعراق بشكل اكبر”.

واستجابة لما عرضه العبادي من عملية استقرار امني قرر رئيس الوزراء الياباني تخفيض مستوى المخاطر الامنية لدخول اليابانيين في عدد من المحافظات العراقية، مما يؤدي الى دخول المزيد من الشركات اليابانية للعمل .

واعرب العبادي عن حرص العراق على علاقات متميزة مع اليابان وان هناك العديد من الشركات اليابانية التي تعمل حاليا في العراق.

وقال “اننا نمر بمرحلة جديدة تتمثل بالاعمار ونأمل بمشاركة اكبر للشركات اليابانية ونحتاج للتعاون في العديد من المجالات وبالاخص الخدمات وخلق فرص العمل”.