انطلاق ورش لإعداد متخصصين بتأهيل النازحين من اثار الصدمات

(المستقلة)..اطلقت مؤسسة مسارات للتنمية الثقافية والإعلامية ببغداد وعلى مدى يومين برنامجها التدريبي لتأهيل عناصر فريق صناع السلام على اليات معالجة صدمات مابعد النزوح، وذلك ضمن استعدادات الفريق لحملة معالجة صدمات النازحين من مناطق العمليات المحررة من داعش.

وشارك في التدريب الذي ينفذ ضمن برنامج شباب بلاد مابين النهرين المدعوم من الاتحاد الأوربي ١٨ عضو من الفريق.

وقدم التدريب الأنثربولوجي احمد حسن المبرقع و باقر عبد الرحيم الشوك.

وتلقى المشاركين تدريبا مركزا حول طرق واليات التفريغ النفسي وامتصاص الأزمات التي من الممكن ان تساعد النازحين من مختلف الإعمار ومن كلا الجنسين في اجتياز الصدمة النفسية التي مروا بها على اثر اجتياح داعش لمناطقهم.

ومن المؤمل ان يتلقى المتطوعون ورشة عمل مكثفة اخرى في طرق التعامل النفسي مع مختلف درجات الصدمة في حزيران المقبل حيث من المخطط له ان يبدأ المشاركون العمل مع النازحين والعائدين من النزوح مطلع تموز المقبل.