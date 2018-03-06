انطلاق مهرجان سينما الساقية بساقية عبدالمنعم الصاوي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

انطلق منذ قليل برنامج “سينما الساقية” بساقية عبد المنعم الصاوى لإطلاق مهرجان الساقية للأفلام الروائية القصيرة فى دورته الخامسة عشرةوالذى يعقد يومى الثلاثاء والأربعاء 6 و 7 من مارس بقاعة الحكمة فى تمام السادسة مساءً بحضور الفنان “أحمد زاهر”، وقررت الساقية أن تهدى هذه الدورة للناقد السينمائى الكبير “على أبو شادى” -والذى توفاه الله فى منتصف شهر فبراير- لدوره الكبير فى مجال النقدالسينمائى، وجدير بالذكر أن أبا شادى كان رئيس لجنة التحكيم للمهرجان فى الدورة الثالثة عشرة عام 2015.

يشارك هذا العام 15 فيلمًا روائيًّا يتم عرضهم خلال اليومين على أن تعلن الأفلام الفائزة فى ختام اليوم الأخير للمهرجان، وهذا العامتتكون لجنة التحكيم من مدير التصوير سعيد شيمى والناقد السينمائى رامى عبد الرازق والمؤلف والسيناريست مصطفى حمدى.

يشهد اليوم الأول كلمة افتتاحية للمهندس محمد الصاوى مؤسس ساقية عبد المنعم الصاوى وتكريم كل من الناقد الراحل على أبو شادى والفنان أحمد زاهر، ويلى ذلك عرض فيلم الافتتاح “هى شكه” وهو الفيلم الفائز فى دورة العام الماضى، وهو من تأليف وإخراج أمير سعيد ومن بعده سيتم عرض الأفلام المشاركة.

على أبو شادى هو ناقد وباحث ومؤرخ سينمائى مصرى، من مواليد عام 1946، حصل على ليسانس الآداب من جامعة عين شمس عام 1966، ثم على دبلوم الدراسات العليا من المعهد العالى للنقد الفنى عام 1975، وهو عضو بجمعية نقاد السينما المصريين منذ عام 1972، وعضو بجماعة السينما الجديدة منذ عام 1971 وعضو مجلس إدارتها، وشارك فى العديد من لجان التحكيم فى المهرجانات السينمائية المصرية والعربية ولجان التحكيم الدولية للاتحاد الدولى للنقاد ..فيبريسي .