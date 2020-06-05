انطلاق مشروع في كربلاء لإعداد مدربين من المكفوفين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن رئيس جمعية السراج  العراقية للمكفوفين في كربلاء  عثمان الكناني ، اليوم الجمعة ، إنه ” تم المباشرة في مشروع ( أكفاء  أكفاء ) من قبل  قسم المشاريع في الجمعية، والذي يهدف إلى إعداد مدربين محترفين في عالم التنمية البشرية من المكفوفين  حصرا وتطوير قابليات لهم  .

وقال الكناني في تصريح لـــــ ( المستقلة )  إن ” المشروع انطلق في منتصف شهر نيسان الماضي ، ومن المؤمل ‏أن يستمر خمس سنوات “.

من جانبه قال المدرب الدولي كرار الغالبي،  إن  “المشروع يهدف إلى إعداد مدربين محترفين في عالم التنمية البشرية من المكفوفين وتطوير قابليات لهم ومنحهم الثقة الكافية ، لإثبات الذات والوجود داخل المجتمعات التي لم تعطيهم حقهم في العيش بشكل مريح “.

وأوضح  إن “المشروع أنطلق رغم الظروف التي يمر بها العالم بشكل كامل تقريبا و تأثير وباء كورونا على النشاطات بمختلف أنواعها “.

وأشار الى إن ” الجمعية  ‏لم تستسلم لهذا الوباء ،  بل كانت لدينا البدائل  في وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة ‏يمكن استثمارها  ، خير استثمار  فانخرط ( 25 )  كفيف ، وكفيفة في هذا المشروع  ، تراوحت أعمارهم بين ( 15 إلى 45 )

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