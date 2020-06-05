انطلاق مشروع في كربلاء لإعداد مدربين من المكفوفين
( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن رئيس جمعية السراج العراقية للمكفوفين في كربلاء عثمان الكناني ، اليوم الجمعة ، إنه ” تم المباشرة في مشروع ( أكفاء أكفاء ) من قبل قسم المشاريع في الجمعية، والذي يهدف إلى إعداد مدربين محترفين في عالم التنمية البشرية من المكفوفين حصرا وتطوير قابليات لهم .
وقال الكناني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” المشروع انطلق في منتصف شهر نيسان الماضي ، ومن المؤمل أن يستمر خمس سنوات “.
من جانبه قال المدرب الدولي كرار الغالبي، إن “المشروع يهدف إلى إعداد مدربين محترفين في عالم التنمية البشرية من المكفوفين وتطوير قابليات لهم ومنحهم الثقة الكافية ، لإثبات الذات والوجود داخل المجتمعات التي لم تعطيهم حقهم في العيش بشكل مريح “.
وأوضح إن “المشروع أنطلق رغم الظروف التي يمر بها العالم بشكل كامل تقريبا و تأثير وباء كورونا على النشاطات بمختلف أنواعها “.
وأشار الى إن ” الجمعية لم تستسلم لهذا الوباء ، بل كانت لدينا البدائل في وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة يمكن استثمارها ، خير استثمار فانخرط ( 25 ) كفيف ، وكفيفة في هذا المشروع ، تراوحت أعمارهم بين ( 15 إلى 45 )
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