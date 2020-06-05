انطلاق مشروع في كربلاء لإعداد مدربين من المكفوفين

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلن رئيس جمعية السراج العراقية للمكفوفين في كربلاء عثمان الكناني ، اليوم الجمعة ، إنه ” تم المباشرة في مشروع ( أكفاء أكفاء ) من قبل قسم المشاريع في الجمعية، والذي يهدف إلى إعداد مدربين محترفين في عالم التنمية البشرية من المكفوفين حصرا وتطوير قابليات لهم .

وقال الكناني في تصريح لـــــ ( المستقلة ) إن ” المشروع انطلق في منتصف شهر نيسان الماضي ، ومن المؤمل ‏أن يستمر خمس سنوات “.

من جانبه قال المدرب الدولي كرار الغالبي، إن “المشروع يهدف إلى إعداد مدربين محترفين في عالم التنمية البشرية من المكفوفين وتطوير قابليات لهم ومنحهم الثقة الكافية ، لإثبات الذات والوجود داخل المجتمعات التي لم تعطيهم حقهم في العيش بشكل مريح “.

وأوضح إن “المشروع أنطلق رغم الظروف التي يمر بها العالم بشكل كامل تقريبا و تأثير وباء كورونا على النشاطات بمختلف أنواعها “.

وأشار الى إن ” الجمعية ‏لم تستسلم لهذا الوباء ، بل كانت لدينا البدائل في وسائل التواصل الاجتماعي المتاحة ‏يمكن استثمارها ، خير استثمار فانخرط ( 25 ) كفيف ، وكفيفة في هذا المشروع ، تراوحت أعمارهم بين ( 15 إلى 45 )