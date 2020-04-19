انطلاق مشروع الكتروني  لتوزيع المساعدات الغذائية لفقراء كربلاء

(المستقلة)/ علي النصر الله /.. اعلن نائب محافظ كربلاء جاسم الفتلاوي، اليوم الاحد، عن انطلاق مشروع (يد العون ) الذي يضمن وصول المساعدات للعوائل المستحقة فعلا، عبر برنامج الكتروني أعدته الحكومة المحلية لشمول المحتاجين الحقيقيين “.

وقال الفتلاوي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “المساعدات الغذائية توزع للعوائل الفقيرة والمتعففة جاء بدعم من الحكومة المحلية ، وعدد من المتبرعين ميسوري الحال، لتعميق وترسيخ المعنى الحقيقي للتكافل الاجتماعي “.