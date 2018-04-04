انطلاق فعاليات مهرجان “غلاويج” الدولي الحادي والعشرين في السليمانية

(المستقلة)/منصور جهانی/.. تنطلق ، الخميس، في مدينة السليمانية فعاليات مهرجان “غلاويج” الدولي للأدب بدورته الحادية والعشرين بمشاركة أدباء وشعراء ومترجمين عرب من عدّة دول ومن إقليم كردستان العراق .

وتنطلق الدورة الحادية والعشرون تحت شعار “نحو العبور من الأبواب المغلقة”، وتتضمن “معرض الفنون المرئية والأجنبية ومعرض الكتب والمجلات الأدبية المتنوعة” لتستمر للايام 5 و 6 و 7 نيسان/أبريل 2018 في قاعة “توار” بمدينة السليمانية العاصمة الثقافية والفنية لإقليم كردستان العراق.

في اليوم الختامي من المهرجان سيتم تقديم الفائزين من مختلف الأقسام التنافسية في “القصة والشعر والتحقيقات” ليحصدوا تمثال المهرجان عن جائزة أفضل عمل أدبي، كما يتم تقديم جائزة الروائي الكردي البارز “حسين عارف” لأفضل روائي كردي.

الأدباء والشعراء والمترجمين والنقاد العرب كان لهم حضور لامع في معظم فعاليات مهرجان “غلاويج” الدولي للأدب في دوراته السابقة، حيث حصد العام الماضي الشاعر والصحفي العربي البارز “عباس بيضون” التمثال الخاص للمهرجان. كما تم تكريم الدكتور “مالك مطلبي” الكاتب العراقي المعروف، والدكتور “فرزان سجودي” المحاضر في جامعة طهران، والكاتب الارمني واللغوي “آتوم ميختاريان”، علاوة على تكريم البروفيسور “أردشير كشافرز” المؤلف والباحث والمؤرخ الايراني المعروف.

ويعد مهرجان غلاويج من أهم الأحداث الثقافية في إقليم كردستان والمنطقة وذلك عبر فعاليات تمتد الى عشرين عاما وقد حصل على مكانة خاصة ، إذ يفتح المهرجان مع كل دورة أرضية حرة و مناسبة لتقديم الموضوعات والرؤى والإبداعات الأدبية. و يُعنى المهرجان بكشف الأصوات الشابة الإبداعية للكتاب. و وصل للمهرجان 184 نصًّا شعريا وسرديا وبحثيا.