“انطلاق فعاليات مهرجان النهج السينمائي الدولي الرابع في العراق “

وبين مدير المهرجان المخرج السينمائي حسنين الهاني:” ان هذه النسخة من المهرجان تختلف عن سابقاتها باتساع رقعة المشاركة، اذ وردت لادارة المهرجان (3150) عملا من (117) دولة مقارنة بالعام الماضي الذي كان (1387)”.

واشار الى تشكيل عدة لجان فكرية وشرعية وفنية، لتختار (136) فيلما للدخول في مسابقات المهرجان الاربع والتي صنفت على اساس الفلم (الروائي والوثائقي والانيميشن لاسيما مسابقة افلام السيناريو المنتجة من مجموعة قنوات كربلاء الفضائية.

فيما قال مدير مجموعة قنوات كربلاء الفضائية حيدر جلوخان في كلمة القاها في حفل الافتتاح:” في ظل التحديات التي امام الاعلام بشكل عام ووسائله بشكل خاص يبرز دور الإعلام الملتزم والتحديات الخاصة به والتي تجمع بين قدرته على مواكبة التطور التقني والاعلامي والتكنولوجي وتنوع اساليب البث والانتاج وبين مسالة الالتزام بالقضايا والقيم الدينية والانسانية لمجتمعاتنا وثقافاتها.

واضاف، كانت مبادرة مهرجان النهج لفتح ملف سينما الاعلام الملتزم وتسهيل التحديات التي تواجهها الجهات المنتجة وعرض نتاجاتها في هذا المحفل الاعلامي”.

و شهد المهرجان حضور عدد من مشاهير السينما والتلفزيون العربي والعالمي من بينهم الفنانة الاماراتية هدى الخطيب والفنانة السورية امانة والي والفنان السوري رضوان عقيلي والفنان المصري ياسر ماهر والفنان المصري عمرو دوارة والفنانة المصرية مديحة حمدي.

وعبرت حمدي عن سعادتها بزيارتها الاولى للعراق قائلة: ” كان لدي بعض المخاوف قبل ان ان آتي الى العراق لما نقله الاعلام من صورة مشوهة عن حقيقة الوضع في العراق، ولكن الصورة التي وجدتها مختلفة تماما عن ما نقل لي، وان العراق بلد حضارات فلابد ان يعود الى واجهة المشهد العربي الفني”

واضافت” فوجئت بهذا الجمع وان هذا المهرجان عمره اربع سنوات وهذا الزخم الكبير من المشاركات”.

وتضمن حفل الافتتاح عروض افلام (الام الموصلية) للمخرج محمد الصواف وفيلم (كينو) للمخرج حسام هادي وفيلم الانيميشن (الخالدون) للمخرج مهند الكاتب، وتخلل الحفل تكريم نخبة من الفنانين المشاركين من داخل العراق وخارجه.