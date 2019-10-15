انطلاق فعاليات مؤتمر مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور 65 خبيرا ومستثمرًا..

انطلاق مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية” بالتعاون بين “الهجرة” و”التخطيط”

تنطلق اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية” في مركز مصر للمؤتمرات الدولية “المنارة” بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويحضره 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.

ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة ” مصر تستطيع” لاسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذي شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت “أمير”.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على شكرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر منذ دورته الأولى، وشددت على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.تحت رعاية رئيس الجمهورية وبحضور 65 خبيرا ومستثمرًا..

انطلاق مؤتمر “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية” بالتعاون بين “الهجرة” و”التخطيط”

تنطلق اليوم، الثلاثاء 15 أكتوبر، فعاليات المؤتمر الوطني الخامس لعلماء وخبراء مصر في الخارج “مصر تستطيع بالاستثمار والتنمية” في مركز مصر للمؤتمرات الدولية “المنارة” بالتجمع الخامس، وذلك تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وبحضور السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة والمصريين بالخارج، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري.

ويستمر المؤتمر لمدة يومين ويحضره 65 من المصريين الذين حققوا نجاحات في بلاد المهجر فى مجالات التنمية والاستثمار، ويتولون مناصب مرموقة في مؤسساتة دولية معنية بالاستثمار والتنمية والمنح والمشروعات الصغيرة والتعليم والرقمنة.

ومن المقرر أن تكرم وزيرة الهجرة، خلال فعاليات الافتتاح، رواد الأعمال والخبراء المشاركين في المؤتمر، كما تعلن تكريم مؤسسة ” مصر تستطيع” لاسم العالم المصري الراحل عبد الحليم عمر أستاذ الطرق والنقل في جامعة كارلتون بكندا، والذي شارك في الدورة الأولى للمؤتمر عام 2016 وقدم لمصر هراس الأسفلت “أمير”.

من جانبها، أكدت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة على شكرها للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على رعايته للمؤتمر منذ دورته الأولى، وشددت على أن نجاح الدورات السابقة للمؤتمر، وتسابق أبناء مصر في الخارج على مشاركة وطنهم همومه وقضاياه، واستعدادهم جميعا لتقديم خبراتهم وتجاربهم لمصر، هو ما يدعو الوزارة للاستمرار في تنظيم هذا المؤتمر وتخصيص دوراته لخدمة قضايا وجهود التنمية والاستثمار في الدولة المصرية، بما يخدم في النهاية أهداف استراتيجية التنمية المستدامة وأولوياتها ورؤية “مصر 2030”.