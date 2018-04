انطلاق فعاليات الملتقي الدولي للفنون لذوي القدرات الخاصة

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

شاركت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، في فعاليات الدورة الثانية من ملتقى “أولادنا” لفنون ذوي القدرات الخاصة، والذي انطلق اليوم بجامعة القاهرة تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرئاسة مؤسسة الملتقى سهير عبد القادر، وبحضور كوكبة من الفنانين ورجال الفكر والثقافة في مصر.

بدأ الحفل بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية، تلاه عرض لكورال المعهد العالي للكونسيرفتوار بأكاديمية الفنون بعنوان (هذا أنا This is me) وذلك بمشاركة الفنانة أنغام، تلاه عرض فيلم بمشاركات ومواهب أبنائنا التي أظهرتها فعاليات ملتقى فنون ذوي القدرات الخاصة “أولادنا” وستظل تظهرها.

ومن جانبها، استهلت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة كلمتها بالإعراب عن سعادتها بمشاركتها في الملتقي فى عامه الثاني، مؤكدة أن جميع الجهات القائمة على الملتقى اجتمعت على نجاحه والخروج به بأفضل الصور، وكان من الصعب الحفاظ على هذا النجاح، موجهة التحية لكل القائمين على هذا الملتقى.

واقترحت “مكرم” تعديل عنوان الملتقى وتغييره من ملتقى “أولادنا” لفنون ذوي القدرات الخاصة” إلى ملتقى “أولادنا” لفنون ذوى القدرات “الخارقة” موضحة أنهم خارقون في تحدي الظروف الصعبة والعقبات التي تواجههم، وأنهم خير قدوة لنا في تحدي كل ما يواجهنا من صعاب.

وقدمت وزيرة الهجرة تحية للبطل العالمي مازن السماحي، بطل العالم لذوي القدرات الخاصة والحاصل على المركز التاني الميدالية الفضية زوجي وفردي، والذي توفي قبل أن يحضر هذا الملتقى وأكدت أنه سيظل قدوة لعديد من الشباب بكفاحه وتحقيقه ما أراد دومًا تحقيقه.

واختتمت “مكرم” حديثها بتوجيه تحية خاصة لجميع الفنانين والفنانات لمشاركتهم الدائمة للأطفال ذوي القدرات الخارقة، مؤكدة أن ما يقدموه لهولاء الأطفال خير حافز لهم ولأنفسهم وروحهم المعنوية.

واختتمت فعاليات المؤتمر بتكريم القائمين على تنظيمه وجميع الفرق التي شاركت وعدد من الفنانين الذين كانوا خير داعمين للقائمين على الملتقى، وقد شاركت وزيرة الهجرة في تكريم هولاء الرموز، وعلى رأسهم السفير سونج أيجو سفير جمهورية الصين الشعبية، والدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة أنغام، والدكتور مدحت العدل السيناريست، والفنانة ليلى علوي، والنجمة سميرة عبد العزيز، والشاعر أمير طعيمة.

كما شارك في الحفل فريق “عزيمتنا” من الأردن وفرقة “حواس” من فلسطين وفرقة “فني بلهجتي” من المغرب، إضافة لفرق من الكاميرون والصين واليونان والولايات المتحدة الأمريكية، وأما من مصر فقد شارك فريق المعهد العالي للكونسرفتوار وفريق معهد الباليه وفريق مدرسة مصر للغات، إضافة لفرق من النوبة ومن مدن القناة. ومن المقرر تكريم كل من الدكتورة أحلام يونس رئيس أكاديمية الفنون، والفنانة ليلى علوى، والشاعر مدحت العدل، والشاعر أمير طعيمة، ونجوى جمعة، والكاتب الصحفي ياسر رزق، والكاتبة الصحفية المغربية بشرى عمور، إضافة لعدد من ذوي القدرات الخاصة وهم: مريم طارق عبد المجيد، ومحمد الحسيني، لإنجازاتهما فى بطولات السباحة، واسم الراحل مازن السماحي.

يذكر أن الملتقى تستمر فعالياته في الفترة من ٢٧ أبريل حتى ٤ مايو، ويقام تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة ممثلة في الاتحاد الرياضي المصري للإعاقات الذهنية برئاسة أمل مبدي، بالشراكة مع الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وأكاديمية الفنون برئاسة الدكتورة أحلام يونس.

اما عن اليوم الثانى غدا من فعاليات ملتقى اولادنا فى دورته الثانية يوم الاحد الموافق ٢٩ / ٤

فسوف سيبدأ بإفتتاح معرض الفنون التشكيلية الساعة ١٣ ظهرا و الذى سفتتحه نخبة من الفنانين و نجوم المجتمع مثل الفنانة رانيا فريد شوقى و الفنان هشام ماجد و الفنان شيكو و دكتورمصطفى جرانا والاب بطرس دانيال و استاذ هشام سليمان مدام سهير عبد القادر رئيس الملتقى و ذلك على سبيل المثال و ليس الحصر.

– الساعة ١٢,٣٠ ورشة الايف كوتشينج لتعليم الأهالى كيفيه التعامل مع الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة

_ عرض الفيلم من الساعة ١ الى الساعة ٣

_ العرض المسرحى ( قلوب الماس ) الساعة ١,٣٠

_ القافلة الطبية من الساعة ١٠ صباحا الى الساعة ٥ مساء

_ ورشة الفنون التشكيلية الساعة ٢

_ العروض الاستعراضية للفرق المشاركة من الساعة ٤ الى الساعة ٨

أما بالنسبة للعروض الخارجية للفرق الاجنبية المشاركة تقام فى شارع الالفى فى منطقة وسط البلد الساعة ٤