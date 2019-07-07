انطلاق عملية واسعة لتطهير الأراضي العراقية حتى الحدود السورية

(المستقلة).. اعلنت قيادة العمليات المشتركة، عن انطلاق صباح اليوم الاحد السابع من تموز 2019 المرحلة الاولى من عملية (ارادة النصر).

وقالنائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله في بيان نقلته خلية الاعلام الامني أن العمليات تهدف تطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية -السورية .

وأشار إلى مشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين )وكذلك قطعات كبيرة من الحشد الشعبي المتمثلة بقيادات المحاور (نينوى وصلاح الدين والجزيرة)وكذلك مشاركة الحشد العشائري وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي.

واوضيح يارالله ان العملية ستستمر عدة أيام .