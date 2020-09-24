انطلاق عملية تفتيش تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى

المستقلة / – أعلنت خلية الإعلام الأمني ، انطلاق عملية تفتيش من محورين تستهدف الحدود بين كركوك وصلاح الدين وديالى.

وقالت الخلية في بيان تلقت المستقلة نسخة منه اليوم الخميس ، إنه “بإشراف قيادة العمليات المشتركة، شرعت قطعات المقر المتقدم للعمليات المشتركة/ كركوك بعملية تفتيش تستهدف الحدود الفاصلة مع قيادتي صلاح الدين وعمليات ديالى وعلى محورين”.

وأوضحت، أن “المحور الاول تفتيش المنطقة المحصورة بين وادي زغيتون وسلسله جبال حمرين من قرية الرفيع وقالى، قرية ابو ركبة والى قرية جفار عيونوقرية الحمضية من خلال الفرقة الخامسة بالشرطة الاتحادية والقطعات الملحقه بها”.

وأضافت، “أما المحور الثاني يشرع بتفتيش المنطقة المحصورة من جسر قوري الشاي والى جسر سرحة من خلال قطعات لواء المشاة ٥٢ ولواء التدخل السريع/٣ ولواء حشد شعبي /٥٢”، متابعة أن “هذه العملية تأتي بإسناد من طيران الجيش ومفارز الهندسة العسكرية”.