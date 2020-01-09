انطلاق عملية أمنية في منطقة الطارمية

(المستقلة).. اعلنت خلية الإعلام الأمني عن انطلاق عملية أمنية في قضاء الطارمية فجر اليوم الخميس.

وقالت الخلية في بيان إن العملية التي أطلق عليها (السلام الواعد) انطلقت فجر اليوم بإشراف قيادة عمليات بغداد وتشترك فيها قوات من اللواء ٥٩ في الفرقة السادسة واللواء ٣٧ في الفرقة التاسعة وفوجين من المغاوير والجهد الهندسي، وبإسناد من طيران القوة الجوية وطيران الجيش.

وأوضح البيان أن هذه العملية تاتي لتعزيز الأمن والاستقرار والقاء القبض على المطلوبين في قضاء الطارمية والمناطق المحيطة بها.