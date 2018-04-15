انطلاق عمليات تطهير بعض المناطق في نينوى وصلاح الدين والأنبار

(المستقلة) … أكد الناطق باسم مركز الاعلام الامني العميد يحيى رسول، الأحد، ان قيادة عمليات نينوى بالاشتراك مع الحشدين الشعبي والعشائري بدأت بتطهير المناطق الواقعة غربي المحافظة.

وقال رسول في بيان، تابعته (المستقلة) اليوم (15 نيسان 2018)، إنه وبإشراف من قيادة العمليات المشتركة، باشرت قيادة عمليات نينوى بالاشتراك مع الحشدين الشعبي والعشائري بتطهير المناطق الواقعة غربي نينوى وهي “المحلبية – جنوبي تلعفر – سنجار- الى ام جريس تي الحدود الدولية الى مناطق البعاج – القيروان الكراح”.

وأضاف أن قيادة عمليات صلاح الدين باشرت أيضا بعملية تطهير مناطق جنوبي الحضر وشمالي الصينية الى وادي المعالف، كما باشرت قطعات عمليات الانبار بتفتيش مناطق عكاشات- الرطبة – شمالي طريق الخط السريع.

وأوضح رسول، ان قيادة عمليات الجزيرة شرعت أيضا بعملية تفتيش مناطق أعالي الفرات الممتدة من “راوة – الرمانه “على الحدود العراقية السورية شمالا الى الحدود الفاصلة مع قيادة عمليات نينوى، كما شملت عملية التفتيش مناطق وادي حوران حيث تمكنت من تدمير معسكر ومضافات لعناصر داعش.