انطلاق حملة ربيعية لتشجير90 الف شتلة في ميسان

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..انطلقت،اليوم الاحد،برعاية محافظ ميسان حملة ربيعية بعنوان( ميسان سلامُ وبناء وواحة خضراء) للزراعة والتشجير والنظافة تشمل زراعة الجزرات الوسطية والحدائق العامة والساحات الخضراء ولمدة ثلاثة ايام.

وقال مدير بلدية العمارة المهندس خالد عويطر لـ(المستقلة) ان الحملة تنضم بمشاركة دوائر الدولة ومكونات المجتمع الميساني والمدارس ومنظمات المجتمع المدني ولمدة ثلاثة ايام .

واضاف:ان الحملة تستمر 3 ايام وتهدف الى غرس أكثر من (٨٠) الف شتلة من الازهار دائمية وموسمية و(١٠)الاف من الاشجار دائمية الخضرة

ونوة عويطر الى ان الحملة تلازمها حملات تنظيف وغسل الشوارع في عموم احياء مدينة العمارة،مبينا ان الحملة تهدف الى زيادة المساحات الخضراء في المدينة والحفاظ على البيئه من التلوث وتظيف اكثر جمالية لمحافظة ميسان…