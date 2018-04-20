انطلاق المؤتمر السادس لطب الأطفال

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي وإيهاب عبد العظيم

شهد د. خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي مساء أمس الخميس افتتاح فعاليات المؤتمر الدولي السادس لطب الأطفال (PEDIA EGYPT 2018) ، والذي تنظمه جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة بالمنوفية بالتعاون مع جامعة المنوفية، وذلك بحضور د. جمال سامي محافظ الفيوم ورئيس الجمعية المصرية لطب الأطفال، ود. معوض الخولي رئيس جامعة المنوفية، ود. علي الشافعي رئيس جمعية طب الأطفال وحديثي الولادة ورئيس المؤتمر، وبمشاركة نخبة من الأساتذة والعلماء والخبراء المتخصصين في مجال طب الأطفال، وذلك بأحد الفنادق الكبرى بالقاهرة.

وخلال كلمته أكد د.عبد الغفار أهمية الأطفال في أي مجتمع، وأن الاهتمام بهم من كافة النواحي هو معيار لمدى الاهتمام بالمستقبل، وذلك يكون في مجال التعليم واكتشاف المواهب، وفي الوقت نفسه الاهتمام بصحتهم الذي يعد حقًا أساسيًا من حقوقهم.

وأضاف الوزير أن للفعاليات والأحداث العلمية دورها المهم سواء في ربط المتخصصين في مجال طب الأطفال داخل مؤسساتنا الأكاديمية والطبية أو في تحقيق التواصل المنشود بينهم وبين أقرانهم في مختلف دول العالم الأمر الذي انعكست آثاره الإيجابية على هذا المجال، وساعدنا كثيرًا في قطع خطوات طيبة في مجال التشخيص والتعامل الطبي مع كافة الأمراض التي تصيب فلذات أكبادنا.

كما أشاد الوزير بدور كافة العاملين في هذا المجال من علماء وباحثين وأطباء، موجهاً التحية لهم على دورهم النبيل، ومؤكداً على أن الدولة المصرية تدعم كل جهد علمي جاد، وتساند كل اجتهاد يقوم به الأساتذة والعلماء، وتسعى للاستفادة من ذلك كله في بناء نهضتها وتحقيق تنميتها وخير ورخاء شعبها.

وعلى هامش المؤتمر عقدت جلسات تتناول حلقات علمية نقاشية حول أهم القضايا التي يتعامل معها طب الأطفال، بالإضافة إلى ست ورش عمل علمية وحيوية في مجال طب الأطفال وحديثي الولادة، وعشرات المحاضرات والمناقشات، وأكثر من 120 بحثًا طبيًا تتناول أحدث ما وصل إليه طب الأطفال في مصر والعالم.

جدير بالذكر أن المؤتمر يهدف إلي الوقوف على أهم المستجدات في مجال طب الأطفال، ومناقشة أهم التحديات والمشكلات التي تواجه الأطفال في بلادنا والعالم، وأحدث الطرق والحلول للتعامل معها سواء في مجال التشخيص أو في مجال العلاج، وأن عدد المشاركين في المؤتمر 382 أستاذًا من المؤسسات الأكاديمية والطبية، وأكثر من 3000 طبيب أطفال بين استشاري وأخصائي وأطباء شباب.