انطلاق الامتحانات التمهيدية للخارجيين غداً بمشاركة أكثر من 48 ألف طالب

(المستقلة)… أعلنت وزارة التربية أن يوم غدٍ الأحد سيشهد أداء أكثر من 48 ألف طالب وطالبة من مختلف محافظات البلاد، الامتحان التمهيدي/ الخارجي لمرحلة السادس الاعدادي بفروعه كافة للعام الدراسي الحالي.

وقال المكتب الإعلامي للوزارة في بيان إن “أكثر من (18) ألف طالب مهني، و(8) آلاف طالب علمي/ أحيائي وكذلك (5) آلاف طالب علمي/ تطبيقي، فضلاً عن وجود أكثر من (17) ألف طالب أدبي، سيؤدون الامتحانات التمهيدية الخاصة بمرحلة السادس الإعدادي ضمن المديريات العامة للتربية في بغداد والمحافظات كافة، وسيتم توزيعهم على المراكز الامتحانية التي ستفتح أبوابها صباح يوم الأحد”.

وأضاف البيان، أن “الوزارة استكملت التجهيزات والمستلزمات اللوجستية والطبية، بغية إنجاح العملية الامتحانية”، مشيراً إلى أن “وجود تعاون وتنسيق عالي المستوى مع وزارتي الصحة والداخلية، بهدف توفير سُبل السلامة الصحية للممتحنين، التي ستُساهم بإضفاء أجواءً ملائمة داخل القاعات، وتمنح حالة من الاستقرار النفسي لديهم ليتمكنوا من تحقيق افضل النتائج”.