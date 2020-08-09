انطلاق الامتحانات التمهيدية في ميسان وسط اجراءات صحية وقائية

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..اعلن مدير عام تربية ميسان رياض الساعدي اليوم الاحد،عن انطلاق الامتحانات التمهيدية الوزارية للطلبة الخارجيين للصف السادس الاعدادي ولفروعه كافة بمشاركة اكثر من ١٠٠٠ طالب ووسط التزام تام باجراءات الوقاية الصحية من فايروس كورونا.

وقال الساعدي ان ١٢ مركزا امتحانيا استقبل الطلبة في الساعة السابعة صباحا من اجل اداء امتحاناتهم مع حرص تربية ميسان على توفير افضل الظروف الملائمة كتوفير قاعات امتحانية مكيفة وتعفير وتعقيم مستمر للقاعة وتواجد فرق صحية لقياس درجة حرارة الطلبة ،وكذلك تواجد الشرطة للحماية.

واضاف ان الطلبة لايمكنهم دخول القاعة قبل ارتدائهم الكمامات والقفازات والتباعد بين ممتحن واخر بمسافة لاتقل عن متر واحد .