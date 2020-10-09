انشيلوتي فاز بجائزة مدرب الشهر في البريميرليغ

المستقلة / – منحت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، اليوم الجمعة، جائزة مميزة للإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لإيفرتون.

ووفقًا للحساب الرسمي للبريميرليج على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، فإن أنشيلوتي حصد جائزة أفضل مدرب في المسابقة خلال شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم.

وكان ينافس أنشيلوتي على جائزة أفضل مدرب كل من:

الألماني يورجن كلوب (ليفربول)، والأيرلندي الشمالي بريندان رودجرز (ليستر سيتي)، بالإضافة إلى الإنجليزي دين سميث (أستون فيلا).

يذكر أن فريق إيفرتون يتصدر جدول ترتيب البريميرليج برصيد 12 نقطة، عقب إقامة الجولات الأربع الأولى.