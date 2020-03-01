انشاء مكتبة الكترونية في متحف الناصرية

(المستقلة).. أكمل متحف الناصرية الحضاري عملية أنشاء مكتبة الكترونية خاصة بالمتحف، مع ربطها بقناة على تطبيق تيلغرام في موقع المتحف.

وقال مدير المتحف عامر عبد الرزاق ان المكتبة الالكترونية تهدف الى نشر كل مايتعلق بالكتب والرسائل والبحوث والاطاريح الخاصة بحضارة وادي الرافدين وتكون بالمجان لجميع الباحثين .

واشار الى ان المتحف قام بعدد من الدورات الخاصة والمدعومة من قبل منظمة اليونسيف التي تهدف الى تشجيع الاطفال لزيارة المتحف واقامة ورش لعمل نماذج مصغرة لزقورة اور، وبوابة عشتار، واسد بابل، والقيثارة السومرية وتم تصنيع ٨٦٠ قطعة منها خلال الستة اشهر الماضية وتوزيعها بالمجان لزوار المتحف بهدف تشجيع المواطنين لزيارة المتحف.

واضاف عبد الرزاق ان المتحف اصدر كتيب للطلبة والاطفال لتعلم الاحرف من خلال رسوم الاثار وكلمات المعالم الاثرية بالتعاون مع الاديب نعيم ال مسافر وصممت كوادر المتحف تصميما خاصا لبوابة حديثة له فضلا عن حملات توعوية تجري الان والعمل على تأهيل حدائق المتحف وبمساعدة بعض اصحاب المشاتل والفرق التطوعية بزراعة الحديقة لمئات الشتلات التي تضيف جمالا لواجهته .

واعلن عن زيارة اعداد كبيرة من العوائل والباحثين والمختصين بعمل قطاع الاثار والتراث في المحافظة وخارجها لمشاهدة اثار وتاريخ العراق فضلا عن القيام بدورات بالتثقيف لطلبة كلية الاثار في جامعة ذي قار واقامة معارض للرسم والخط بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني ودورات للتنمية البشرية .

واشار الى ان الملاكات العاملة في المتحف قامت بتوزيع الالاف من مجلات الاطفال بالمجان بهدف خلق وشائج من التعاون بين المتحف وعموم المواطنين.