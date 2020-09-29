انشاء اول مركز استثماري للطب النووي وتشخيص امراض السرطان في البصرة

المستقلة..كشف رئيس هيئة استثمار البصرة عن قرب بناء أول مركز للطب النووي في البصرة .

وقال علاء عبد الحسين أن الهدف من إنشاء هذا المشروع هو تقديم خدمات الطب النووي للمواطنين والرقي بالعلوم النووية لاستخدام النظائر المشعة ورفع مستوى معايير أجهزة الأشعة النووية و التشخيص المبكر لمرض السرطان ”.

ولفت الى ان المستثمر و بالتعاون مع شركة GE الامريكية سيقوم بانشاء النواة التي تزن 40 طن بتقنية حديثة لتعامل بالحيز الكهرومغناطيسي لتنتج المادة المشعة التي تستخدم في الكشف المبكر عن مرض السرطان .

واشار الى ان المركز سيقام على مساحة 1500 متر سينشط في مجال استخدام الإشعاع النووي للأغراض العلاجية وتقديم خدمات في مجال الطب النووي وسيعمل فيه أكثر الأطباء الاختصاصيين خبرة وتمرسا في مجال أمراض السرطان.

وتتزايد وتيرة الإصابة بالأورام السرطانية في عدد من المدن كالبصرة بسبب ما تعرضت له من قصف بالأسلحة المحرمة دوليا كاليورانيوم المنضب والأسلحة الفسفورية خلال الحروب التي مر بها العراق في العقود الأخيرة. وأشارت تقارير نشرتها وزارة البيئة في العام السابق إلى وجود نحو 300 موقع ملوث يحتاج مليارات الدولارات لمكافحة تلوثه .