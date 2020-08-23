(المستقلة)..أعلنت النائب ناهدة الدايني ، اليوم الأحد، انسحابها من تحالف المدن المحررة ومن المشروع العربي .

وقالت الدايني في بيان نشرته اليوم الاحد انها ستبقى ” نائب مستقل في البرلمان العراقي دون الانضمام او حسابي على اي كتلة سياسية سابقة، نائب امثل العراقيين واهلي في ديالى ونائب مستقل عن محافظة ديالى”.

وأشارت الى أنها ستوضح “أسباب الانسحاب والتي كانت من بداية دخولي للمشروع قسم منها يخص منهج المشروع واستحقاق ديالى، وقسم اخر وحدة القرار داخل الكتلة”.

يذكر أن النائب ناهدة الدايني، هي عضو في مجلس النواب لثلاث دورات، حيث سبق أن فازت في الدورة الثانية والثالثة ، وكانت ضمن اربع نساء حققن مقاعد خارج الكوتا بواقع ٢٩الف صوت وحصلت في انتخابات عام ٢٠١٨ على المركز الاول على كل الكتل السياسية في محافظة ديالى بواقع ٢٦ الف صوت و كانت ثاني امرأة بالأصوات على مستوى العراق .