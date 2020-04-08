انسحاب الزرفي يمهد الطريق لتكليف مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة

(المستقلة).. ذكرت مصادر متعدد أن المكلف بتشكيل الحكومة عدنان الزرفي قرر الانسحاب رسميا من التكليف وانه سيبلغ رئيس الجمهورية بذلك هذه الليلة.

واشارت المصادر أن اقدام الزرفي على هذه الخطوة سيمهد الطريق امام رئيس الجمهورية لاعلان تكليف مدير المخابرات الوطنية مصطفى الكاظمي بتشكيل الحكومة حسب الاتفاق مع اطراف التحالف الشيعي او ما يعرف باللجنة السباعية.

وواجه الزرفي اعتراضا شديدا من الاطراف الشيعية ولاسيما التي تملك فصائل مسلحة، معتبرة ان تكليفه من رئيس الجمهورية كان مخالفا للدستور.

واعلنت اللجنة السباعية بعد اجتماع عقد في الحنانة امس الاتفاق على ترشيح مصطفى الكاظمي لتشكيل الحكومة وابلاغ رئيس الجمهورية بذلك.

ولم يصدر حتى ساعة اعداد هذه الخبر اي موقفا رسميا يوضح انسحاب الزرفي من التكليف.

وكان تحالف القوى العراقية بقيادة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، قد اعلن امس تاييده لتكليف الكاظمي، كما ايد ذلك رئيس اقليم كردستان نيجرفان بارزاني، ما يجعل الطريق امامه سالكا للاسراع بتشكيل حكومة طال انتظارها منذ اعلان عادل عبد المهدي عن استقالته، رغم الظروف الصعبة التي يعيشها العراق على الصعد السياسية والاقتصادية والصحية.