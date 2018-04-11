انستغرام أخطر تطبيقات التواصل على الشباب !

(المستقلة)..قالت دراسة بريطانية حديثة أن تطبيق “إنستغرام” يعدّ الأخطر على الصحة العقلية والمعرفية للشباب، مقارنةً مع وسائط التواصل الاجتماعي الأخرى.

وبحسب صحيفة “تليغراف”، فإن الدراسة شملت نحو 1500 شاب وفتاة تتراوح أعمارهم بين 14 و24 عامًا ليجيبوا عن أسئلة تتعلق بدور تلك الوسائط في مساعدتهم على فهم قضايا معرفية ووجودية.

وكان الموقع الذي حصل على أعلى تقييم إيجابي هو يوتيوب، وجاء بعده موقع تويتر، فيما حل موقعا فيسبوك و”سناب شات” في المركزين الثالث والرابع على التوالي، وحل تطبيق “إنستغرام” في المركز الأخير.

وقال هيرلي كرامر، الرئيس التنفيذي الجمعية الملكية البريطانية للصحة العامة (RSPH): “من المثير للاهتمام أن نرى أن “إنستغرام” و”سناب شات” في الترتيب الأسوأ للصحة العقلية ونمط الرفاهية، فكلا المنصتين يركزان على الصورة للغاية ويبدو أنهما يقودان مشاعر الاضطراب والقلق عند الشباب”.

ولفت كرامر إلى تزايد الأدلة التي تؤكد وجود الأضرار المحتملة من الاستخدام المكثف لتطبيقات التواصل الاجتماعي، مردفًا: “وبينما نقوم بتحسين وضع الصحة العقلية داخل المجتمع، فمن المهم أن يكون لدينا ضوابط وتوازنات لجعل وسائل التواصل الاجتماعي أقل توحشًا عندما يتعلق الأمر بالصحة العقلية للشباب ونمط الرفاهية”.

المصدر: سكاي نيوز عربية