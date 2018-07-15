انخفاض عدد الاجانب العاملين بالقطاع الخاص والاستثماري في مصر

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الاحد الموافق 15 / 7 / 2018 “النشرة السنوية للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثماري فى مصر عام 2017 ” ومن أهم المؤشرات الإحصائية بالنشرة مايلي:

بلغ إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثماري 13469 أجنبي من مختلف الجنسيات عام 2017 مقابل 14045 أجنبى عام 2016 بنسبة إنخفاض قدره 4.1 % كما بلغ عدد الأجانب الذين يعملون فى مصر لأول مرة 5441 أجنبى بنسبة 40.4% والأجانب الذين تم تجديد التعاقد لهم 8028 أجنبى بنسبة 59.6%عام 2017 .

38.8٪ نسبة الوافدين من الدول الآسيوية (غير العربية)

– يمثل الأجانب الوافدين من الدول الآسيوية

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( غير العربية ) العدد الأكبر حيث بلغ 5233 أجنبى بنسبة 38.8٪ (معظمهم من الهند بعدد 1485أجنبى بنسبة 28.4٪ وبنجلاديش1474أجنبى بنسبة 28.2%) ، يليها الدول الأوروبية بعدد 3909 أجنبى بنسبة29٪ (معظمهم من انـجلترا بعدد 640 أجنبى بنسبة 16.4 % ايطاليا بعدد 620أجنبى بنسبة 15.9%) وذلك عام 2017.

– ثم الدول العربية بعدد 2997 أجنبى بنسبة 22.3 % ( معظمهم من فلسطين بعدد 1210 أجنبى بنسبة 40.4 % وسوريا بعدد 904 أجنبى بنسبة 30.2. %) يليها دول الامريكتين و استراليا بعدد 993 أجنبي 7.4% ( معظمهم من الولايات المتحدة بعدد 498 أجنبي بنسبة 50.2 % و كندا بعدد 204 أجنبي بنسبة 20.5%) بينما تمثل الدول الآفريقية ( غير العربية ) اقل الأعداد حيث بلغ 163 أجنبي بنسبة 1.2 % من إ جمالي عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص و الإستثماري عام 2017 .

9, 45 ٪ من تراخيص العمل تصدرها مديريات القوى العاملة

– تمثل مديريات القوى العاملة المرتبة الأولى من حيث جهة إصدار تراخيص العمل للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثمارى فى مصرحيث بلغ عدد تراخيص العمل الصادرة منها 6183 ترخيص بنسبة 45.9٪ ، يليها مكاتب الإستثمار بعدد 4605 ترخيص بنسبة 34.2٪ ، مما يشير الى تحسن قطاع الإستثمار وجذب الأجانب للعمل فيه هذا العام ، ثم مكاتب البترول بعدد 1541 ترخيص بنسبة 11.4٪ و مكاتب الشركات بعدد 1140 ترخيص بنسبة 8.5% من إجمالى التراخيص الممنوحة للأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثمارى عام 2017 .

9, 29 ٪ الفنيون ومساعدو الأخصائيين

– يمثل الفنيون ومساعدو الإخصائيين العدد الاكبر من حيث عدد اللأجانب العاملين بهذه المهن حبث بلغ 4029 أجنبى بنسبة 29.9 ٪ ، يليهم رجال التشريع و كبار المسئولين والمديرين بعدد 3364 أجنبى بنسبة 25 ٪ ثم الأخصائييــن وأصحاب المهن العلمية بعدد 3176 أجنبى بنسبة 23.6٪ من إجمالى عدد الأجانب العاملين بالقطاع الخاص والإستثمارى عام 2017 .

3 , 29 ٪ العاملين فى نشاط الصناعات التحويلية

– يمثل نشاط الصناعات التحويلية العدد الأكبر من حيث عدد العاملين الأجانب به حيث بلغ 3949 أجنبى بنسبة 29.3 % ، يليه نشاط الخدمات الأخرى بعدد 2571 أجنبى بنسبة 19.1% ، بينما يمثل نشاط الصحة والعمل الإجتماعى أقل الأعداد حيث بلغ 324 أجنبى بنسبة 2.4 ٪ من إجمالى عدد الأجانب العاملين ‏بالقطاع الخاص والإستثمارى عام 2017.‏