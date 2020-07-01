انخفاض عدد الإصابات في ميسان و شفاء 131ووفاة 7

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الأربعاء، عن تسجيلها انخفاضا ملحوظا بعدد الإصابات عن الايام السابقة مسجلة اليوم 93 إصابة

وقال بيان الدائرة أن سجلت اليوم 93 أصابة وسجلت ارتفاعا بعدد حالات الشفاء مسجلة 131فيما أعربت عن أسفها لوفاة 7 ، منوهة الى تراجع عدد الوفيات عن الايام السابقة

البيان أوضح ان الإصابات توزعت على مركز العمارة في إحياء (الجامعة ، الجديدة ، الماجدية ، القادسية، حي الحسين الجديد، حي الرسالة ، حجي عبد ، قطاع 30، حي النداء ، ابورمانة ،الماجدية ، حي القاهرة ، حي المعلمين القديم ) فضلاً عن اقضية قلعة صالح،و المجرالكبير.

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 367 نموذجا مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين.