انخفاض عدد الإصابات في ميسان وشفاء ١٤٢

(المستقلة)/علي قاسم الكعبي/..أعلنت دائرة صحة ميسان، الاثنين، تسجيل انخفاض ملحوظ بعد الإصابات بعد تسجيل (67) إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء بتسجيل142حالة شفاء جديدة ، فيما توفي 3 مصابين.

وقال بيان الدائرة أن الإصابات توزعت حسب المناطق على مركز العمارة في ( حي الحسين الجديد ، حي المعلمين القديم ، حي المصطفى ، الجديدة ،المحمودية ، الدبيسات، ابو رمانة ، قطاع 30 ، حي الوحدة ، ،حي الجامعة، الكفاءات) فضلاً عن اقضية (قلعة صالح ، المجر، الكحلاء، علي الغربي).

وبين أن عدد النماذج المفحوصه 360 نموذجا، مؤكدا اتخاذ الاجراءات الوقائية بحق المصابين والملامسين، مكررا دعوة أهالي محافظة ميسان كافة الى الالتزام بالتعليمات الصحية الصادرة من خلية الأزمة ودائرة الصحة .حفاظا على سلامة الجميع.

ونوه الى جملة توصيات يجب الالتزام بها ومنها ، تقليل الخروج من المنزل الا للضرورة القصوى والتباعد الجسدي عن الآخرين مسافة مترين تجنب الاماكن المزدحمة وعدم المصافحة والتقبيل و كذلك الالتزام بعدم لمس الوجه ولبس الكمامة عند الخروج من المنزل واستعمال معقمات الأيدي دائما لمنع انتقال العدوى ..