انخفاض سلة أوبك الى 41.49 $ بعد تفشي الوباء من جديد

انخفاض سلة أوبك الى 41.49 $ بعد تفشي الوباء من جديد

المستقلة /- انخفضت أسعار أوبك ليصل الى 41.49 دولاراً نتيجة ضعف الطلب بعد تفشي الوباء من جديد.

وقالت منظمة أوبك في بيان لها وتلقته (المستقلة) اليوم إن “سعر سلة أوبك من ثلاثة عشر برميل للخام انخفض بمقدار 1.49 دولار ليسجل 41.49 دولاراً للبرميل الواحد”.

واضافت أن “السعر انخفضت عن يوم الجمعة الماضي الذي بلغ 42.98 دولاراً، وفقا لحسابات أمانة أوبك”.

ويعزو بعض المختصين انخفاض اسعار النفط الى ضعف الطلب نتيجة تفشي كورونا من جديد في الدول الاوربية وامريكا مع اقتراب موسم الشتاء مما ينذر باغلاق بعض هذه الدول لحياتها العامة.

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد ابلغ نواب البرلمان انه سيشجع البريطانيين على العودة للعمل من المنازل إن أمكن للمساعدة في احتواء تفشي فيروس كورونا. (النهاية)