انخفاض سعر صرف الليرة التركية مقابل الدولار الامريكي

المستقلة …. بعد انقضاء عطلة نهاية الاسبوع في تركيا والعودة الى العمل افتتحت اليوم الليرة التركية هبوطاً جديداً امام الدولار الامريكي والذي يعتبر انخفاضاً مستمراً منذ الاسبوع الماضي.

الليرة التركية لا زالت محافظة على نفس الانخفاض الذي كانت عليه في الاسبوع الماضي والذي وصلته اليه كأقصى سعر صرف مقابل الدولار الامريكي لهذا الاسبوع.

يُذكر انه اليوم هو اول ايام الدوام الرسمية في تركيا بعد انتهاء عطلة نهاية الاسبوع، وسجلت الليرة التركية سعر صرف 790 ليرة مقابل 100 دولار امريكي وهو ذات الرقم الذي سجلته في الاسبوع المقبل.

ويتوقع الخبراء والمحللون ان تستمر الليرة التركية بالانخفاض هذا الاسبوع وقد تصل الى سعر صرف 800 ليرة تركية مقابل 100 دولار امريكي وهو ما يعتبر الانخفاض الاقوى لها لهذا العام.

يُذكر ان الليرة التركية تمر بفترة عصيبة جداً تعاني من اسعار صرف متدينة جداً مقابل الدولار الامريكي منذ العام 2018 ولغاية الان.