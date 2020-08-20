انخفاض الإصابات بفيروس كورونا في  كربلاء

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت صحة كربلاء ، مساء الخميس ، تسجيل انخفاض في أعداد الإصابات بفيروس كورونا ، بموازاة تسجيل ارتفاع ملحوظ في حالات الشفاء .

وذكر اعلام الصحة في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كربلاء سجلت انخفاض في اعداد الاصابات بفيروس كورونا حيث تم ارسال 607 عينة الى مختبرات الصحة العامة “.

وقال إن “العينات المرسلة من قبل صحة كربلاء ظهر منها تسجيل 278 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا ، بموازاة تسجيل ارتفاع كبير في حالات الشفاء التي بلغت 330 حالة شفاء ، مع تسجيل 6 حالات وفاة “.

وأوضح إن “الاصابات بفيروس كورونا منها 100 إصابة راقدة في مستشفيات المحافظة ، و 178 مصاب داخل الحجر المنزلي “.