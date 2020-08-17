انخفاض اسعار صرف الدولار مقابل الدينار في السوق العراقية

المستقلة / – انخفضت اسعار صرف الدولار الامريكي مقابل الدينار في السوق العراقية اليوم الاثنين.

وسجلت بورصة الكفاح المركزية في بغداد اليوم 122650 دينارا عراقيا مقابل 100 دولار امريكي، فيما سجلت بورصة الحارثية ببغداد 122650 دينارا مقابل 100 دولار.

وكان سعر صرف الدولار في بورصة الكفاح يوم امس الاحد 123300 دينار لكل 100 دولار امريكي.

وبلغ سعر البيع في محلات الصيرفة بالاسواق المحلية 123000 دينار ، بوسعر الشراء 122000 دينار لكل 100 دولار امريكي.