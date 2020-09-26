انخفاض اسعار النفط بفعل كورونا وعدم التزام العراق

انخفضت اسعار النفط هذا الأسبوع وسط مخاوف متزايدة من أن موجة أخرى من جائحة الفيروس التاجي ستؤدي إلى تشديد إجراءات الإغلاق وزيادة خنق الطلب على الخام، كما شهدت تصاعد الصادرات العراقية مما ينذر بتخمة المعروض.

وارتفع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة إلى أكثر من 7 ملايين ، وفقًا لبيانات من جامعة جونز هوبكنز. وفي الوقت نفسه ، ثبتت إصابة حاكم ثان بـ Covid-19 مع ارتفاع الحالات في جميع أنحاء البلاد.

في الوقت نفسه ، يتعامل السوق مع عودة العرض حيث أعلن تجار النفط عن زيادة حادة في الصادرات العراقية للشهر المقبل، في حين أظهر الإنتاج من ليبيا بوادر ارتفاع هذا الأسبوع.

وكشف مصدر مطلع في منظمة اوبك ان المنتجين في المنظمة منحوا العراق مزيدا من الوقت لتنفيذ تخفيضاته.

وقالت ان “الكارتل في اوبك منح العراق ودول اخرى متقاعسة المزيد من الوقت لتنفيذ تخفيضات تهدف الى تعويض الانتاج الزائد في الماضي بحسب مصدر مطلع”.

قال مايكل لينش ، رئيس قسم الطاقة الاستراتيجية والبحوث الاقتصادية: “سنكون مقيدين بالنطاق لفترة من الوقت حتى يكون هناك تصور بأن الجزء الأكبر من تأثير Covid على الطلب وراءنا”. بالإضافة إلى ذلك ، “إذا بدأ اتفاق أوبك + في الانهيار وحصلنا على المزيد من النفط الخام ، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض الأسعار.”

واغلقت غرب تكساس الوسيط تسليم تشرين الثاني 6 سنتات ليستقر عند 40.25 دولار للبرميل ليخسر الخام 2.1%، وانخفض مزيج برنت لشهر تشرين الثاني 2 سنت لينهي الجلسة عند 41.92 دولار للبرميل. وخسر العقد 2.9٪ هذا الأسبوع.

وستشحن روسيا مزيدًا من خام الأورال الرئيسي قليلاً من موانئها الغربية الرئيسية الشهر المقبل ، على الرغم من أن الحجم سيظل أقل بكثير من مستواه المعتاد ، في إشارة إلى أن الدولة تواصل الالتزام بالتزام تحالف أوبك + بالحفاظ على قيود الإنتاج.