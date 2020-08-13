انخفاض اسعار النفط بسبب تراجع الطلب على نفوط اوبك

المستقلة .. انخفضت أسعار النفط الخام، صباح اليوم الخميس، بعد أن قالت “أوبك” إنها تتوقع تراجع الطلب على نفطها بأكثر من المتوقع، على الرغم من أن بيانات حكومية أمريكية أظهرت هبوط مخزونات الخام.

وانخفض خام “برنت” بواقع ثمانية سنتات إلى 45.35 دولار للبرميل، بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينيتش، بعد أن ربح نحو 2% في الجلسة السابقة.

وتراجع خام “غرب تكساس الوسيط” الأمريكي بواقع أربعة سنتات إلى 42.62 دولار للبرميل، بعد أن كسب 2.6% أمس الأربعاء.

وقالت منظمة البلدان المصدرة للبترول “أوبك”، في تقرير شهري، إن الطلب العالمي على النفط سيهبط 9.06 مليون برميل يوميا في العام الجاري، ما يزيد عن انخفاض قدره 8.95 مليون برميل يوميا توقعته المنظمة قبل شهر.

كذلك أظهرت بيانات أمريكية تراجع مخزونات الخام بمقدار 4.5 مليون برميل يوميا مقارنة مع توقعات المحللين التي أشارت إلى انخفاض 2.9 مليون برميل.