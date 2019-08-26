انخفاض اسعار النفط بسبب الحرب التجارية بين امريكا والصين

(المستقلة)… انخفضت أسعار النفط يوم الاثنين ، مما دفع الخام الأمريكي إلى أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين ، حيث تسببت الحرب التجارية الأمريكية الصينية المكثفة في بث الثقة في الاقتصاد العالمي.

انخفض خام برنت 63 سنت أو 1.1٪ إلى 58.71 دولار للبرميل بحلول الساعة 0232 بتوقيت جرينتش ، بعد أن وصل في وقت سابق إلى 58.24 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 15 أغسطس.

وانخفض سعر النفط الأمريكي 68 سنتًا ، أو 1.3٪ ، إلى 53.49 دولارًا للبرميل ، بعد أن انخفض في وقت سابق إلى 52.96 دولار ، وهو أدنى مستوى منذ 9 أغسطس.

وتثار المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي بسبب تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت وزارة التجارة الصينية في أواخر الأسبوع الماضي إنها ستفرض تعريفة إضافية بنسبة 5٪ أو 10٪ على إجمالي 5078 منتجًا من الولايات المتحدة ، بما في ذلك النفط الخام والمنتجات الزراعية مثل فول الصويا والطائرات الصغيرة.

وردا على ذلك ، قال الرئيس دونالد ترامب إنه كان يطلب من الشركات الأمريكية أن تبحث عن طرق لإغلاق العمليات في الصين وصنع منتجات في الولايات المتحدة.

وقال جيفري هالي محلل السوق في أواندا: “الشيء الوحيد الذي سيرفع غيوم العاصفة على أسواق النفط هذا الأسبوع هو أن تتحدث كل من الصين والولايات المتحدة وتقرر اتخاذ خطوة متبادلة”. “لا أستطيع أن أرى ذلك يحدث.”

صرح جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في ندوة اقتصادية سنوية في جاكسون هول بولاية وايومنغ بأن الاقتصاد الأمريكي في “مكان مناسب” وأن “مجلس الاحتياطي الفيدرالي” سوف “يتصرف حسب الاقتضاء” للحفاظ على التوسع الاقتصادي الحالي على المسار الصحيح. ”

وأعطت التصريحات بعض الأدلة حول ما إذا كان البنك المركزي سيخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل.

ولكن مما زاد من المخاوف بشأن احتمال حدوث ركود ، سجلت صناعات التصنيع الأمريكية الشهر الأول من الانكماش في ما يقرب من عقد من الزمان.

وكان انتشار برنت / خام غرب تكساس الوسيط عند ناقص 5.24 دولار ، بعد اتساع 60 سنتًا ليستقر عند 5.17 دولار يوم الجمعة. انفجر الانتشار بعد أن شملت الصين النفط الأمريكي لأول مرة في تحركاتها الجمركية.

قالت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC) إن صناديق التحوط ومديري الأموال الآخرين رفعوا رهاناتهم الصعودية على الخام الأمريكي إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر في الأسبوع الأخير. (النهاية)