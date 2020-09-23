انخفاض اسعار الذهب

المستقلة/- لامست أسعار الذهب يوم الأربعاء أقل مستوى في ستة أسابيع مع صعود الدولار في ظل تهاوي المعنويات في أوروبا بسبب أزمة فيروس كورونا بينما تنامى قلق المستثمرين حيال المزيد من التحفيز من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي.

وفقد الذهب في السوق الفورية واحدا بالمئة إلى 1880.46 دولاراً للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 6.41 بتوقيت جرينتش. وفي وقت سابق من الجلسة، سجل الذهب أقل مستوى منذ 12 آب عند 1873.70 دولاراً.

وفي التعاملات الآجلة في الولايات المتحدة، خسر الذهب 1.5 بالمئة إلى 1879.10 دولارات للأوقية.

وبلغ مؤشر الدولار ذروة ثمانية أسابيع بفضل بيانات مبيعات المنازل الأمريكية التي تدعو للتفاؤل في الولايات المتحدة ومخاوف بشأن موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا في أوروبا.

ويرفع الدولار القوي تكلفة شراء المعدن الأصفر لحاملي عملات أخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 4.8 بالمئة إلى 23.25 دولار للأوقية وكانت قد سجلت في وقت سابق من الجلسة أقل مستوى في نحو شهرين عند 23.04 دولاراً.

وخسر البلاتين واحدا بالمئة إلي 858.47 دولاراً وهبط البلاديوم 0.1 بالمئة إلى 2217.75 دولاراً. (النهاية)