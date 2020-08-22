انخفاض اسعار الذهب للاسبوع الثاني بعد ارتفاع قيمة الدولار

انخفضت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من أسبوع، مسجلا ثاني هبوط أسبوعي على التوالي، بسبب بيانات اقتصادية إيجابية دعمت الدولار، مما أدى إلى تراجع جاذبية المعدن الأصفر.

وارتفع النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 18 شهراً، لكن مكاسب الدولار والأسهم الأميركية ضغطت على المعدن الأصفر ليهبط خلال التعاملات قبل أن يتحول للصعود عند التسوية.

وفي المعاملات الفورية، خسر الذهب 0.2% إلى 1939.4 دولارٍ للأونصة ، بعد أن كان متراجعا في وقت سابق من الجلسة بنسبة 1% إلى 1910.99 دولارٍا.

واستقرت العقود الأميركية الآجلة للذهب دون تغيير عند 1934.6 دولارا.

وعلى مدار الأسبوع ، انخفض الذهب بنسبة 0.1%، وتراجعت الأسعار بحدة من ما يزيد عن 2000 دولار في وقت سابق هذا الأسبوع.

وبالنسبة لباقي المعادن النفيسية، فقد سجلت الفضة أداء أسبوعيا إيجابيا بارتفاع نسبته 2.46%، كما صعد البلاديوم بنحو 2%، في حين هبط البلاتين بنحو 3% وهي أكبر خسارة أسبوعية منذ شهر