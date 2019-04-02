انخفاض اسعار الذهب في الاسواق العالمية لأدنى مستويات

(المستقلة)… نزلت أسعار الذهب يوم الثلاثاء لأدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أسابيع في الوقت الذي ارتفعت فيه الأسهم لذروتها في عدة أشهر بفعل انحسار المخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي، مما يؤثر سلبا على جاذبية المعدن كملاذ آمن.

وبحلول الساعة 0732 بتوقيت جرينتش، تراجع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1286.41 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ السابع من مارس آذار عند 1284.76 دولار في وقت سابق من الجلسة. وهبط الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1291.40 دولار للأوقية.

وقال دانيال هاينس ”المخاوف التي رأيناها تطفو في الأسابيع القليلة الأخيرة حيال النمو العالمي انحسرت بالتأكيد وذلك التحول (في المعنويات) في اليوم أو اليومين الأخيرين تسبب في القليل من البيع في سوق الذهب“.

وأضاف ”معظم النمو العالمي يأتي من الصين والبيانات (الصينية) خلال نهاية الأسبوع بددت تلك المخاوف“.

وأطلقت بيانات قوية للتصنيع في الولايات المتحدة والصين موجة بيع ضخمة في سوق السندات الأمريكية يوم الاثنين، مما رفع بدوره الأسهم الآسيوية لأعلى مستوياتها في سبعة أشهر.

ويتطلع المتعاملون الآن إلى بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية، المقرر صدورها يوم الجمعة، وذلك بحثا عن تفاصيل بشأن أداء الاقتصاد. (النهاية)