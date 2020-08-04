انخفاض أسعار النفط بعد معاودة أوبك+ رفع إنتاجها

” المستقلة ” … انخفضت أسعار النفط، الثلاثاء، بعد معاودة أوبك+ برفع إنتاجها النفطي هذا الشهر مما يشير إلى وجود بعض المخاوف بشأن العرض الزائد.

وظل النفط عالقاً بالقرب من 40 دولاراً للبرميل منذ أوائل حزيران، حيث أثارت حالات الإصابة المتزايدة الشكوك حول انتعاش مستدام في الاستهلاك.

وانخفض وسيط غرب تكساس الوسيط تسليم ايلول بنسبة 0.9٪ إلى 40.92 دولار للبرميل في بورصة نيويورك التجارية اعتباراً من الساعة العاشرة بتوقيت بغداد.

وانخفض خام برنت أيضاً تحميل تشرين الأول بنسبة 0.10٪ إلى 44.05 دولار في بورصة أوروبا للعقود الآجلة بعد ارتفاعه بنسبة 1.5٪ تقريباً يوم الاثنين.

وزادت أوبك إنتاجها بمقدار 900 ألف برميل يوميا الشهر الماضي إلى 23.43 مليون برميل يوميا، حيث أعادت السعودية والإمارات والكويت الإنتاج الإضافي الذي تم خفضه في كانون الثاني عندما ضاعفت الجهود لتقليص وفرة الإنتاج.