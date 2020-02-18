انجاز تجميع راس الثور المجنح في المتحف العراقي

(المستقلة)..اعلن مدير المختبر المركزي في دائرة المتاحف العامة جعفر عويد حسن عن انجاز واكمال وتجميع راس الثور المجنح الذي تعرض للتقطيع والتهريب .

واوضح في تصريح صحفي ان هناك بروتوكولا للتعاون وقع بين وزارة الثقافة /الهيئة العام للاثار والتراث والوكالة الايطالية للتعاون الدولي بخصوص الاسناد والفعاليات المؤسسية لحماية واستعادة التراث الثقافي العراقي.

وبين عويد ان العمل شمل تجميع القطع الخاصة بالثور المجنح والبالغ عددها (١٣) قطعة لاظهار الرأس في وضع عمودي بعد اجراء سلسلة من الخطوات الخاصة بالتوثيق قبل البدء بالعمل بالصور والبيانات والرسم التخطيطي وترقيم القطع وفصلها عن القاعدة المثبت عليها سابقا ونقل القطع ووضعها في ثلاث اقسام رئيسية الوجه والوسط والتاج والتنظيف الجاف وتجميع القطع وقياس السطحين للقطع لغرض المطابقة لتعيين النقاط لعمل ثقوب للقضبان الفولاذية .

و اكد عويد ان العاملين من الكوادر الفنية والعلمية في المختبر المركزي بذلوا جهودا كبيرة مع الخبير الايطالي في عملية اعادة الرأس وتجميع القطع وفق منظور علمي دقيق.

واضاف ان العمل تم بالابقاء على فواصل القطع وعدم ملئها باي مادة لتكون شاهد على الاحداث التي جرت على راس الثور للتذكير وتعزيز حماية التراث الثقافي في المستقبل .

واشار الى ان عددا من الاجراءات اتخذت بالعمل اليومي من اجل اعادة الراس الى وضعه الطبيعي وهي اسناد قاعدة العرض من الجوانب والامام بقطع اضافية فضلا عن عمل ماسك ضد الصدأ وعمل حاجز حول الرأس لحمايته واسناده من الاسفل مع القاعدة بقطع خشبية مختلفة مع التنظيف والمعالجة اللونية .

واختتم عويد حديثه ان الرأس وضع الان في المكان المناسب له في القاعة الاشورية .