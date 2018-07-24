انتهاء عمليات اعادة العد والفرز لمحافظة ديالى

(المستقلة)..اعلن الناطق الرسمي باسم مفوضية الانتخابات القاضي ليث جبر عن الانتهاء من عمليات العد والفرز اليدوي للمراكز والمحطات الواردة بشأنها شكاوى وطعون لمحافظة ديالى .

وقال القاضي ليث جبر، اليوم الثلاثاء، ان مجلس المفوضين من القضاة المنتدبين اشرف على عملية اعادة العد والفرز اليدوي بوجود القاضي المنتدب لمكتب المحافظة لافتا الى ان المجلس قدم شكره وتقديره الى أهالي محافظة ديالى والى الجهات الساندة التي شاركت بالعملية فضلا عن موظفي المفوضية

وذكر ان مجلس المفوضين من القضاة يواصل العمل في عد وفرز المراكز والمحطات في المحافظات التي وردت بشأنها شكاوى وطعون وهو يسابق الزمن من اجل الانتهاء من جميع المراكز والمحطات في المحافظات المتبقية