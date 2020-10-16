انتهاء حملة مكافحة (التوتا ابسلوتا) في كربلاء

المستقلة / علي النصر الله / .. أعلنت مديرية زراعة كربلاء، اليوم الجمعة ، عن إنتهاء حملتها المجانية لمكافحة حشرة حفار اوراق الطماطة (التوتا ابسلوتا) في مزارع الطماطة المنتشرة في عموم محافظة كربلاء والبالغة مساحتها اكثر من ثلاثة الاف دونم ، مؤكد إن الحشرة تسببت خسائر اقتصادية بمحصول الطماطة في المحافظة .

وقال مدير زراعة كربلاء المهندس رزاق الطائي في تصريح لــــ ( المستقلة ) إن “كوادر قسم وقاية المزروعات ووحدات الوقاية في الشعب الزراعية وبالتعاون مع دائرة وقاية المزروعات ، أنهت حملة مجانية لمكافحة حشرة (التوتا ابسلوتا ) على محاصيل العائلة الباذنجانية للموسم الزراعي 2020 باستخدام مبيدات زراعية موصى بها من قبل وزارة الزراعة “.

وأشار الى ” استخدام تقنيات المصائد الفرمونية الجاذبة والتي تعد من طرائق المكافحة الحديثة والصديقة للبيئة من اجل الحد من من هذه الحشرة وتقليل أضرارها”.

وأضاف إن “الحملة شهدت مكافحة ( 3202 ) دونم من حقول الطماطة باستخدام (6.89) من مبيد ( افسكت) و(110 كغم ) من مبيد ( انتريوكاب ) و( 56 ) مصيدة و ( 208 ) فرمون جاذب “.

وتابع إن “المبيدات تم توزيعها على الشعب الزراعية ، ومن ثم توزيعها على الفلاحين مجانا بهدف دعم إنتاج محصول الطماطة في كربلاء التي تعد واحدة من اهم المحافظات المنتجة لهذا المحصول”.

وأكد إن “هذه الحملة جاء للقضاء على هذه الحشرة التي تسببت خسائر اقتصادية بمحصول الطماطة في كربلاء “.